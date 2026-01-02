Рейтинг@Mail.ru
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2026
02:48 02.01.2026
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2026
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек
Пять человек, в том числе трое детей, погибли на пожаре в частном доме в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха... РИА Новости, 02.01.2026
2026
Новости
происшествия
Происшествия
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек

В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек, из них трое детей

Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек
Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© МЧС Республики Саха (Якутия)
Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек
ЯКУТСК, 2 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли на пожаре в частном доме в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
По данным ведомства, пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме в селе Сунтар.
"К сожалению, при тушении пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
"На тушение привлекались 6 человек и 2 единицы техники республиканской пожарной охраны. На месте работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ГУ МЧС.
