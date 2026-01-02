https://ria.ru/20260102/pozhar-2066011467.html
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек
Пять человек, в том числе трое детей, погибли на пожаре в частном доме в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха... РИА Новости, 02.01.2026
В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек, из них трое детей