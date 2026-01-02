https://ria.ru/20260102/pozhar-2066008468.html
На юго-западе Москвы потушили пожар в частном доме
Пожар в частном одноэтажном доме на юго-западе Москвы потушен, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Новости
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
