В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 02.01.2026 (обновлено: 14:36 02.01.2026)
В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах
В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах
Число людей, госпитализированных в Крыму после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, выросло до 14, в их числе пятеро - несовершеннолетние, РИА Новости, 02.01.2026
В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах

Число госпитализированных в Крыму после теракта в Хорлах увеличилось до 14

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Число людей, госпитализированных в Крыму после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, выросло до 14, в их числе пятеро - несовершеннолетние, сообщил крымский Минздрав.
"По состоянию на 14.00 02.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области" - сообщили в Telegram-канале минздрава Крыма.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
© 2026 МИА «Россия сегодня»
