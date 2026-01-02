https://ria.ru/20260102/postradavshie-2066061613.html
В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах
В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах
Число людей, госпитализированных в Крыму после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, выросло до 14, в их числе пятеро - несовершеннолетние, РИА Новости, 02.01.2026
