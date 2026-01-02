https://ria.ru/20260102/opasnost-2066082719.html
В Ростовской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.01.2026
На всей территории Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников