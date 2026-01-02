Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1) в пользу гостей, у которых отличились Дилан Гюнтер (21, 41 и 54-я минуты), Ник Шмальц (37, 57), Михаил Сергачев (43) и Клейтон Келлер (56). В составе проигравших отличились Калум Ричи (23) и Мэттью Шефер (52).

Сергачев также отметился двумя голевыми пасами. Всего у российского защитника в текущем сезоне 29 очков (6 голов + 23 передачи) в 41 матче. Также двумя ассистами отметился нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов и довел количество очков в "регулярке" до 14 (4+10) в 28 встречах.