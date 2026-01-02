Рейтинг@Mail.ru
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
01:38 02.01.2026
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ
"Юта Маммот" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
хоккей
спорт
нью-йорк (город)
михаил сергачев
ник шмальц
клейтон келлер
юта маммот
нью-йорк айлендерс
нью-йорк (город)
спорт, нью-йорк (город), михаил сергачев, ник шмальц, клейтон келлер, юта маммот, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Нью-Йорк (город), Михаил Сергачев, Ник Шмальц, Клейтон Келлер, Юта Маммот, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ

"Юта" обыграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1) в пользу гостей, у которых отличились Дилан Гюнтер (21, 41 и 54-я минуты), Ник Шмальц (37, 57), Михаил Сергачев (43) и Клейтон Келлер (56). В составе проигравших отличились Калум Ричи (23) и Мэттью Шефер (52).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Айлендерс
2 : 7
Юта
22:35 • Калум Ричи
(Максим Шабанов, Marshall Warren)
51:48 • Matthew Schaefer
(Джонатан Друэн, Максим Шабанов)
20:36 • Дилан Гюнтер
(Барретт Хэйтон, Михаил Сергачев)
30:20 • Дилан Гюнтер
(Лоусон Краус, Барретт Хэйтон)
36:19 • Ник Шмальц
42:52 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
45:41 • Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
53:54 • Дилан Гюнтер
(Лоусон Краус, Шон Дурци)
56:55 • Ник Шмальц
(Джон-Ясон Петерка, Клэйтон Келлер)
Сергачев также отметился двумя голевыми пасами. Всего у российского защитника в текущем сезоне 29 очков (6 голов + 23 передачи) в 41 матче. Также двумя ассистами отметился нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов и довел количество очков в "регулярке" до 14 (4+10) в 28 встречах.
"Юта" с 41 очком занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, "Айлендерс" (48 очков) располагаются на второй строчке в Столичном дивизионе.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
Хоккей
 
