02:02 02.01.2026
На Западе выступили с предупреждением после атаки на резиденцию Путина

Боуз: атака на резиденцию Путина будет иметь последствия для Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина будет иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского, такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"Российские военные передали неопровержимые данные, полученные с ударных беспилотников Киева, представителям американских военных в Москве. Эти данные убедительно доказывают, что диктатура Зеленского пыталась убить президента Путина в Новгороде. Для Зеленского это ничем хорошим не закончится", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина
Вчера, 23:48
Ранее в Минобороны сообщили, что данные, полученные с приборов БПЛА, летевшего на резиденцию Путина, передали американской стороне. В четверг российское оборонное ведомство сообщило, что силовики извлекли из дрона файл с полетным заданием. Анализ данных маршрутизации показал, что конечной целью атаки украинских БПЛА был один из объектов на территории резиденции.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Вчера, 15:54
 
