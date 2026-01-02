В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова

Работы прошли в зданиях на Фрунзенской набережной и Хамовническом Валу, уточняется на портале.

"Столица знаменита своими многочисленными жилыми зданиями, возведенными по проектам именитых архитекторов. Среди таких персон - советский зодчий Аркадий Мордвинов. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили три дома, созданных по проектам мастера", - говорится в сообщении.