В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:13 02.01.2026
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова
Три дома Аркадия Мордвинова в стиле советского неоклассицизма отреставрировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
архитектура
москва
москва, архитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Архитектура
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова

Три дома Мордвинова отреставрировали в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыОтреставрированный дом Аркадия Мордвинова на Фрунзенской набережной
Отреставрированный дом Аркадия Мордвинова на Фрунзенской набережной - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Отреставрированный дом Аркадия Мордвинова на Фрунзенской набережной
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Три дома Аркадия Мордвинова в стиле советского неоклассицизма отреставрировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Работы прошли в зданиях на Фрунзенской набережной и Хамовническом Валу, уточняется на портале.
"Столица знаменита своими многочисленными жилыми зданиями, возведенными по проектам именитых архитекторов. Среди таких персон - советский зодчий Аркадий Мордвинов. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили три дома, созданных по проектам мастера", - говорится в сообщении.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАрхитектура
 
 
