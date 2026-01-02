https://ria.ru/20260102/mordvinov-2066059022.html
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова - РИА Новости, 02.01.2026
В Москве отреставрировали три дома Аркадия Мордвинова
Три дома Аркадия Мордвинова в стиле советского неоклассицизма отреставрировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.01.2026
москва
