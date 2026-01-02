Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что юным фигуристам стоит попробовать свои силы в биатлоне и лыжных гонках.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Италии, победив в сентябре на квалификационном турнире в Пекине. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены соответствуют всем необходимым критериям для выступления в нейтральном статусе, и направил им официальное приглашение на Олимпиаду.
«
"Я за фигурным катанием мало слежу. Но слава богу, что оно у нас остается очень сильным. Плюс, на Олимпиаду допустили. Наши спортсмены, не сбавляя оборотов, продолжают готовиться. Знаю, что очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, позанимаются, потом в лыжи или биатлон придут. Это нормально, когда дети пробуют разное", - сказал Майгуров.
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
31 декабря 2025, 15:47