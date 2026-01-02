Рейтинг@Mail.ru
Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
10:06 02.01.2026 (обновлено: 12:18 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/majgurov-2066031308.html
Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам
Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что юным фигуристам стоит попробовать свои силы в биатлоне и лыжных гонках. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T10:06:00+03:00
2026-01-02T12:18:00+03:00
спорт
виктор майгуров
аделия петросян
союз биатлонистов россии (сбр)
международный олимпийский комитет (мок)
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789344109_0:150:3228:1965_1920x0_80_0_0_a6dee57bd5d0d9b533824a01dbe1c71e.jpg
https://ria.ru/20251231/maygurov-2065851058.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789344109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9aa5e3b2fde005e9cb42a56f841742e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виктор майгуров, аделия петросян, союз биатлонистов россии (сбр), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Виктор Майгуров, Аделия Петросян, Союз биатлонистов России (СБР), Международный олимпийский комитет (МОК), Фигурное катание
Президент Союза биатлонистов России дал совет юным фигуристам

Майгуров призвал юных фигуристов попробовать себя в биатлоне и лыжах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что юным фигуристам стоит попробовать свои силы в биатлоне и лыжных гонках.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Италии, победив в сентябре на квалификационном турнире в Пекине. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены соответствуют всем необходимым критериям для выступления в нейтральном статусе, и направил им официальное приглашение на Олимпиаду.
«
"Я за фигурным катанием мало слежу. Но слава богу, что оно у нас остается очень сильным. Плюс, на Олимпиаду допустили. Наши спортсмены, не сбавляя оборотов, продолжают готовиться. Знаю, что очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, позанимаются, потом в лыжи или биатлон придут. Это нормально, когда дети пробуют разное", - сказал Майгуров.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
31 декабря 2025, 15:47
 
Фигурное катаниеСпортВиктор МайгуровАделия ПетросянСоюз биатлонистов России (СБР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    3
  • Хоккей
    03.01 06:30
    Анахайм
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала