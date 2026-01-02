Рейтинг@Mail.ru
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков
Баскетбол
 
10:56 02.01.2026 (обновлено: 11:28 02.01.2026)
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков
"Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт
кавай леонард
кайл андерсон
егор демин
юта джаз
бруклин нетс
лос-анджелес клипперс
баскетбол
спорт, кавай леонард, кайл андерсон, егор демин, юта джаз, бруклин нетс, лос-анджелес клипперс
Спорт, Кавай Леонард, Кайл Андерсон, Егор Демин, Юта Джаз, Бруклин Нетс, Лос-Анджелес Клипперс, Баскетбол
"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков

"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА благодаря 45 очкам Леонарда

Баскетболист "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард в матче НБА
Баскетболист Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард в матче НБА - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© пресс-служба клуба "Лос-Анджелес Клипперс"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20) в пользу хозяев, в составе которых больше очков набрал Кавай Леонард (45). У "Юты" самым результативным стал Кайл Андерсон (22), также дабл-дабл в активе Айзейи Коллиера (16 очков, 10 передач).
НБА
02 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
118 : 101
Юта
"Клипперс" выиграли шестую встречу кряду и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 12 побед при 21 поражении. "Юта" с идентичной статистикой идет на 12-м месте.
В другом матче "Бруклин Нетс" на своем паркете разгромно проиграл "Хьюстон Рокетс" со счетом 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30). Российский защитник "Нетс" Егор Демин пропустил встречу из-за боли в пояснице.
Результаты остальных матчей дня:
"Детройт Пистонс" - "Майами Хит" - 112:118;
"Даллас Маверикс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 108:123;
"Сакраменто Кингз" - "Бостон Селтикс" - 106:120.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ
1 января, 15:06
 
Баскетбол
 
