"Клипперс" обыграли "Юту" в матче НБА, Леонард набрал 45 очков

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20) в пользу хозяев, в составе которых больше очков набрал Кавай Леонард (45). У "Юты" самым результативным стал Кайл Андерсон (22), также дабл-дабл в активе Айзейи Коллиера (16 очков, 10 передач).
02 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
"Клипперс" выиграли шестую встречу кряду и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 12 побед при 21 поражении. "Юта" с идентичной статистикой идет на 12-м месте.
В другом матче "Бруклин Нетс" на своем паркете разгромно проиграл "Хьюстон Рокетс" со счетом 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30). Российский защитник "Нетс" Егор Демин пропустил встречу из-за боли в пояснице.
Результаты остальных матчей дня:
"Детройт Пистонс" - "Майами Хит" - 112:118;
"Даллас Маверикс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 108:123;
"Сакраменто Кингз" - "Бостон Селтикс" - 106:120.