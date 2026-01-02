Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Столичные компании нарастили выпуск новогодних украшений более чем в 1,5 раза по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в городе действует порядка 4,6 тысячи компаний, представляющих свыше 20 сфер промышленности.

"Они создают самую разнообразную продукцию: от сложных микросхем и лекарственных препаратов до товаров народного потребления. Среди них, например, различные праздничные игрушки, сувениры, украшения и гирлянды. За десять месяцев 2025 года производство изделий для новогодних и рождественских праздников выросло более чем в полтора раза – на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

При этом заммэра подчеркнул, что до 50% тематической продукции в денежном выражении было выпущено в сентябре и октябре.

Московские компании занимаются производством широкого ассортимента игрушек. Как отметил министр правительства города, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов, в столице действуют различные предприятия – как большие заводы, так и малые мастерские, в которых художники создают авторские игрушки из фарфора, стекла и других материалов.

"В линейках – современные игрушки, тематические изделия, посвященные героям русских сказок и мультфильмов, а также классические или ретромодели. При этом в лидерах по объемам выпуска – ватные игрушки ручной работы", – сказал Гарбузов.

В городе действует мануфактура "Московская игрушка". Специалисты производят изделия при помощи только ваты и клейстера. Каждый год компания выпускает 25 тысяч единиц товара. Отмечается, что производство выросло на 5 тысяч позиций за год. В ассортименте – свыше 28 коллекций на разные тематики.

Также производством елочных игрушек и других товаров занимается Лефортовский фарфоровый завод. Каждый год он производит 10 тысяч экземпляров товаров, в 2025 году его планируют нарастить на 30%.

В Москве действует мастерская Christmas Art. Она выпускает различные игрушки и тематические коллекции. Каждый год производится свыше 4 тысяч изделий, за 2025 год выпуск увеличился на 30%.