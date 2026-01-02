Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:10 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/liksutov-2064869342.html
Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек
Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек - РИА Новости, 02.01.2026
Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек
Столичные компании нарастили выпуск новогодних украшений более чем в 1,5 раза по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:10:00+03:00
2026-01-02T12:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064866868_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d96e217388840b97d7ab6e73259d53f7.jpg
https://ria.ru/20251226/liksutov-2064865100.html
https://ria.ru/20251225/senkino-2064513163.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064866868_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cb74f26497fc95b33551b7ec467fb4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: московские компании увеличили выпуск новогодних игрушек

Ликсутов: столичные предприятия нарастили выпуск новогодних игрушек

© Фото : Пресс-служба ДИПП Новогодние игрушки
Новогодние игрушки - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Новогодние игрушки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Столичные компании нарастили выпуск новогодних украшений более чем в 1,5 раза по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что в городе действует порядка 4,6 тысячи компаний, представляющих свыше 20 сфер промышленности.
Производство - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ликсутов: столичные химкомпании увеличили производство
26 декабря 2025, 14:00
"Они создают самую разнообразную продукцию: от сложных микросхем и лекарственных препаратов до товаров народного потребления. Среди них, например, различные праздничные игрушки, сувениры, украшения и гирлянды. За десять месяцев 2025 года производство изделий для новогодних и рождественских праздников выросло более чем в полтора раза – на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
При этом заммэра подчеркнул, что до 50% тематической продукции в денежном выражении было выпущено в сентябре и октябре.
Московские компании занимаются производством широкого ассортимента игрушек. Как отметил министр правительства города, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов, в столице действуют различные предприятия – как большие заводы, так и малые мастерские, в которых художники создают авторские игрушки из фарфора, стекла и других материалов.
"В линейках – современные игрушки, тематические изделия, посвященные героям русских сказок и мультфильмов, а также классические или ретромодели. При этом в лидерах по объемам выпуска – ватные игрушки ручной работы", – сказал Гарбузов.
В городе действует мануфактура "Московская игрушка". Специалисты производят изделия при помощи только ваты и клейстера. Каждый год компания выпускает 25 тысяч единиц товара. Отмечается, что производство выросло на 5 тысяч позиций за год. В ассортименте – свыше 28 коллекций на разные тематики.
Также производством елочных игрушек и других товаров занимается Лефортовский фарфоровый завод. Каждый год он производит 10 тысяч экземпляров товаров, в 2025 году его планируют нарастить на 30%.
В Москве действует мастерская Christmas Art. Она выпускает различные игрушки и тематические коллекции. Каждый год производится свыше 4 тысяч изделий, за 2025 год выпуск увеличился на 30%.
Ранее Ликсутов рассказал, что за первые девять месяцев 2025 года столичные предприятия инвестировали в основной капитал Москвы свыше 5,2 триллиона рублей – на 2% больше в сопоставимых ценах, чем за такой же период 2024 года.
Столичный производитель косметики разместится в промпарке Сенькино - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Гарбузов: стройготовность промышленного парка "Сенькино" составляет 50%
25 декабря 2025, 10:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала