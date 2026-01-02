https://ria.ru/20260102/kuzbass-2066054656.html
В Кузбассе оценили площадь обрушения кровли на складе Wildberries
В Кузбассе оценили площадь обрушения кровли на складе Wildberries - РИА Новости, 02.01.2026
В Кузбассе оценили площадь обрушения кровли на складе Wildberries
Площадь частичного обрушения кровли на складе Wildberries в Юрге Кемеровской области составила 500 квадратных метров, сообщили журналистам в прокуратуре... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
юрга
кемеровская область
wildberries
юрга
кемеровская область
Новости
Происшествия, Юрга, Кемеровская область, Wildberries
