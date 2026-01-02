В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Режим ЧС введен в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за сильного снегопада, развернуты пункты обогрева и ПВР, Режим ЧС введен в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за сильного снегопада, развернуты пункты обогрева и ПВР, сообщил глава района Алексей Передереев.

"В ночь на 1 января был введён режим чрезвычайной ситуации. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) на территории поселений. На данный момент работают следующие пункты обогрева и временного размещения: в Хадыженске - на базе городской больницы по адресу: улица Больничная, 16. В Апшеронске - ПВР на 30 человек на базе Аварийно-спасательного отряда по адресу: улица Ленина, 112", - сообщил Передереев в своем Telegram-канале.

По его данным, всего без электроснабжения находятся около 28 тысяч человек. В настоящее время частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи остаются Отдалённое, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения, добавил глава района.

"С ресурсоснабжающими организациями прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания", - сказал Передереев.

Он также отметил, что на расчистку дорог задействовано 19 единиц техники ООО "ДорМост" и 35 единиц техники от поселений. По информации "ДорМост", на которые ссылается он, все основные дороги расчищены, движение свободно. Затор наблюдается только на дороге в Отдалённое сельское поселение, её расчистка в данный момент ведётся.

Администрация региона сообщала в четверг, что в Апшеронске и Хадыженске был объявлен режим повышенной готовности. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал в Telegram-канале, что без электроэнергии полностью или частично оставались города Апшеронск и Хадыженск, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов, Малько, станица Нефтяная, поселки Нефтегорск , Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны, Асфальтовая Гора, станицы Кабардинская, Тверская, Куринская.