Рейтинг@Mail.ru
В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 02.01.2026 (обновлено: 15:53 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/kuban-2066075383.html
В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС
В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.01.2026
В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за сильного снегопада, развернуты пункты обогрева и ПВР, сообщил глава... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:10:00+03:00
2026-01-02T15:53:00+03:00
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
апшеронск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066051333_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf40507b349a7374e27ac46222960c2b.jpg
https://ria.ru/20260102/chp-2066074591.html
https://ria.ru/20260101/sochi-2065953828.html
краснодарский край
апшеронский район
апшеронск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066051333_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_93ac1e4cecaca3b862ef36aa35a16456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, апшеронский район, апшеронск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район, Апшеронск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Апшеронском районе Кубани из-за непогоды ввели режим ЧС

В Апшеронском районе Кубани из-за сильного снегопада ввели режим ЧС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС в Краснодарском крае из-за мощных снегопадов
Режим ЧС в Краснодарском крае из-за мощных снегопадов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Режим ЧС в Краснодарском крае из-за мощных снегопадов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Режим ЧС введен в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за сильного снегопада, развернуты пункты обогрева и ПВР, сообщил глава района Алексей Передереев.
"В ночь на 1 января был введён режим чрезвычайной ситуации. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) на территории поселений. На данный момент работают следующие пункты обогрева и временного размещения: в Хадыженске - на базе городской больницы по адресу: улица Больничная, 16. В Апшеронске - ПВР на 30 человек на базе Аварийно-спасательного отряда по адресу: улица Ленина, 112", - сообщил Передереев в своем Telegram-канале.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света
Вчера, 15:45
По его данным, всего без электроснабжения находятся около 28 тысяч человек. В настоящее время частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи остаются Отдалённое, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения, добавил глава района.
"С ресурсоснабжающими организациями прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания", - сказал Передереев.
Он также отметил, что на расчистку дорог задействовано 19 единиц техники ООО "ДорМост" и 35 единиц техники от поселений. По информации "ДорМост", на которые ссылается он, все основные дороги расчищены, движение свободно. Затор наблюдается только на дороге в Отдалённое сельское поселение, её расчистка в данный момент ведётся.
Администрация региона сообщала в четверг, что в Апшеронске и Хадыженске был объявлен режим повышенной готовности. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал в Telegram-канале, что без электроэнергии полностью или частично оставались города Апшеронск и Хадыженск, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов, Малько, станица Нефтяная, поселки Нефтегорск, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны, Асфальтовая Гора, станицы Кабардинская, Тверская, Куринская.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе введен режим ЧС.
В среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляли экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря по 3 января.
Мужчины рыбачат с набережной федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Сочи устранили основные последствия непогоды
1 января, 15:02
 
ПроисшествияКраснодарский крайАпшеронский районАпшеронскВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала