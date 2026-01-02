Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1). В составе "Юты" хет-трик оформил Дилан Гюнтер (21-я, 31-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Шмальц (37), российский защитник Михаил Сергачев (43), Клейтон Келлер (46) и Ник Шмальц (57). У хозяев площадки отличились Калум Ритчи (23) и Мэттью Шефер (52).
Михаил Сергачев также записал на свой счет две голевые передачи. Россиянин был признан третьей звездой встречи.
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами и продлил личную результативную серию до трех матчей. Форвард "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил три силовых приема. Нападающий "Юты" Даниил Бут заблокировал один бросок.
