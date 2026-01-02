Рейтинг@Mail.ru
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:40 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066009694.html
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс"
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс"
Хоккеисты "Юты Маммот" крупно обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T01:40:00+03:00
2026-01-02T01:40:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
юта маммот
михаил сергачев
максим шабанов
максим цыплаков
даниил бут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066009261_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_298064d4c87dc40b6b7c73fdf64c352d.jpg
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066004587.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066009261_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fae8fdf864181ed7e4590435af4f7f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс, юта маммот, михаил сергачев, максим шабанов, максим цыплаков, даниил бут
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс, Юта Маммот, Михаил Сергачев, Максим Шабанов, Максим Цыплаков, Даниил Бут
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс"

Три очка Сергачева помогли "Юте" обыграть "Айлендерс", у Шабанова две передачи

© Getty Images / Alex GoodlettХоккеист "Юты" Михаил Сергачев
Хоккеист Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Alex Goodlett
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Юты Маммот" крупно обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Айлендерс
2 : 7
Юта
22:35 • Калум Ричи
(Максим Шабанов, Marshall Warren)
51:48 • Matthew Schaefer
(Джонатан Друэн, Максим Шабанов)
20:36 • Дилан Гюнтер
(Барретт Хэйтон, Михаил Сергачев)
30:20 • Дилан Гюнтер
(Лоусон Краус, Барретт Хэйтон)
36:19 • Ник Шмальц
42:52 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
45:41 • Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
53:54 • Дилан Гюнтер
(Лоусон Краус, Шон Дурци)
56:55 • Ник Шмальц
(Джон-Ясон Петерка, Клэйтон Келлер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (0:0, 3:1, 4:1). В составе "Юты" хет-трик оформил Дилан Гюнтер (21-я, 31-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Ник Шмальц (37), российский защитник Михаил Сергачев (43), Клейтон Келлер (46) и Ник Шмальц (57). У хозяев площадки отличились Калум Ритчи (23) и Мэттью Шефер (52).
Михаил Сергачев также записал на свой счет две голевые передачи. Россиянин был признан третьей звездой встречи.
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами и продлил личную результативную серию до трех матчей. Форвард "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ ворот и применил три силовых приема. Нападающий "Юты" Даниил Бут заблокировал один бросок.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
00:20
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк АйлендерсЮта МаммотМихаил СергачевМаксим ШабановМаксим ЦыплаковДаниил Бут
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    Перерыв
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала