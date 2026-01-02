Рейтинг@Mail.ru
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/italiya-2066009851.html
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского
Постоянные попытки Владимира Зеленского добавить неприемлемые пункты в мирные планы говорят о его страхе перед капитуляцией и боязни провести выборы, заявил... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T01:46:00+03:00
2026-01-02T01:46:00+03:00
в мире
украина
сша
италия
владимир зеленский
дональд трамп
алессандро орсини
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2066002877.html
https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065776278.html
https://ria.ru/20251230/ataka-2065628418.html
украина
сша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, италия, владимир зеленский, дональд трамп, алессандро орсини, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Италия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алессандро Орсини, Мирный план США по Украине
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского

IFQ: Зеленский пытается изменить мирный план, боясь капитуляции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Постоянные попытки Владимира Зеленского добавить неприемлемые пункты в мирные планы говорят о его страхе перед капитуляцией и боязни провести выборы, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
"Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведчук рассказал, почему Зеленский решился атаковать резиденцию Путина
Вчера, 23:48
По словам эксперта, Зеленский специально вносит нереалистичные требования, чтобы затянуть не только мирное урегулирование, но и не допустить выборы на Украине.
"Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем (президент России Владимир. — Прим. Ред.) схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям", — сыронизировал Орсини.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ
30 декабря 2025, 21:49
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
После заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков
30 декабря 2025, 12:37
 
В миреУкраинаСШАИталияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлессандро ОрсиниМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала