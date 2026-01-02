"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Постоянные попытки Владимира Зеленского добавить неприемлемые пункты в мирные планы говорят о его страхе перед капитуляцией и боязни провести выборы, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
"Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны", — пояснил он.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ
30 декабря 2025, 21:49
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
После заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков
30 декабря 2025, 12:37