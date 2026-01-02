https://ria.ru/20260102/gosdep-2066070553.html
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России - РИА Новости, 02.01.2026
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России
Государственный департамент Соединенных Штатов продлил экстренное предупреждение для граждан, которые находятся в России, и призвал их немедленно покинуть... РИА Новости, 02.01.2026
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России
Fox News: Госдеп США призвал американских граждан покинуть Россию