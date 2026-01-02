Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 02.01.2026 (обновлено: 15:55 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/gosdep-2066070553.html
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России - РИА Новости, 02.01.2026
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России
Государственный департамент Соединенных Штатов продлил экстренное предупреждение для граждан, которые находятся в России, и призвал их немедленно покинуть... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:15:00+03:00
2026-01-02T15:55:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
государственный департамент сша
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
https://ria.ru/20260102/khorly-2066030515.html
https://ria.ru/20260102/ssha-2066060798.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, государственный департамент сша, сша, москва
В мире, Россия, Мария Захарова, Государственный департамент США, США, Москва
В Госдепе выступили с призывом к гражданам США из-за России

Fox News: Госдеп США призвал американских граждан покинуть Россию

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Государственный департамент Соединенных Штатов продлил экстренное предупреждение для граждан, которые находятся в России, и призвал их немедленно покинуть страну, сообщил Fox News со ссылкой на официальное заявление ведомства.
"Американским гражданам следует немедленно покинуть Россию", — говорится в публикации.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 10:01
Также в сообщении отмечается, что возможности американских дипломатов в оказании помощи соотечественникам "серьезно ограничены" из-за сокращения численности сотрудников.
С началом спецоперации в феврале 2022 года посольство США в Москве неоднократно выступало с подобными заявлениями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла такие призывы провокацией.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду, заявили в РАН
Вчера, 14:21
 
В миреРоссияМария ЗахароваГосударственный департамент СШАСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала