Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями в праздники

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России будет проводить масштабные мероприятия по пресечению управления транспортом водителями в состоянии опьянения в период новогодних праздников, сообщили в ведомстве.



В каждом из российских регионов будут дежурить дополнительные экипажи ДПС, которые проведут проверки водителей. Особое внимание уделят местам массового скопления людей и транспортных средств: подъездам к торговым центрам, развлекательным учреждениям и другим объектам, где высок риск образования заторов и возникновения опасных ситуаций. Особенно это касается крупных городов и региональных центров, куда в праздники стекается значительное число гостей из других населенных пунктов.



"Зафиксированное снижение основных показателей аварийности с участием нетрезвых водителей и тех, кто оказался от медицинского освидетельствования в 2025 году, — результат комплексной системной работы", — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.



Он добавил, что позитивная статистика не должна создавать иллюзию вседозволенности. Каждое праздничное застолье должно заканчиваться для водителя не за рулем, а на пассажирском сиденье такси или дома.



"Уверен, абсолютное большинство граждан это понимает и разделяет нашу позицию", — указал Белан.



В новогодние праздники ведомство призывает граждан к бдительности и активному содействию. Сообщить о подозрении на управление автомобилем нетрезвым водителем можно через официальные аккаунты Госавтоинспекции в социальных сетях, на сайте ведомства, по телефонам доверия в регионах или в мессенджерах. Сигналы оперативно отрабатываются нарядами ДПС.



В Госавтоинспекции также напомнили водителям о ключевых принципах безопасного поведения на дорогах в период поездок в праздники. Тем, кто планирует дальнюю поездку, советуют максимально внимательно знакомиться с актуальной информацией о дорожной обстановке на выбранном маршруте, прежде всего в тех случаях, когда путь пролегает между регионами. Использование навигационных приложений с функцией онлайн-просмотра пробок и загруженности трасс позволит выбрать оптимальный маршрут и сэкономить время, снизив общую усталость от вождения.



"Если планируете употреблять алкоголь, полностью исключите необходимость садиться за руль. Заблаговременно позаботьтесь о возвращении домой с помощью службы такси или общественного транспорта. Остаточные эффекты от алкоголя могут проявляться даже через несколько часов после застолья", — напомнили в Госавтоинспекции.



Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".