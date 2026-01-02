https://ria.ru/20260102/gelendzhik-2066121752.html
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026
