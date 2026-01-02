В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах

"ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.

Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.