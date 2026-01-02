Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
12:51 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
в мире
финляндия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
оон
нато
финляндия
херсонская область
в мире, финляндия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, оон, нато
В мире, Финляндия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах

Финский политик Мема призвал ООН осудить теракт ВСУ в Хорлах

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Запорожской области | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Запорожской области
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области.
"ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:36
Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
Вчера, 09:54
 
В мире, Финляндия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
