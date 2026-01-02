https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066014712.html
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 02.01.2026
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в кривом и мятом галстуке, на что... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:38:00+03:00
2026-01-02T03:38:00+03:00
2026-01-02T03:38:00+03:00
в мире
финляндия
москва
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
https://ria.ru/20251222/stubb-2063826790.html
https://ria.ru/20251215/vstrecha-2062077018.html
финляндия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, москва, россия, сергей лавров
В мире, Финляндия, Москва, Россия, Сергей Лавров
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в излишне кривом галстуке
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в кривом и мятом галстуке, на что обратили внимание зрители, пишет финская газета Iltalehti.
"Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — говорится в материале.
Издание напоминает, что у Стубба уже были подобные проблемы с галстуком во время визита в Эстонию
в 2024 году.
"Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.
Вчера президент Финляндии
Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой
и Хельсинки
поменялись навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявил, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда
являются общеизвестными фактами.