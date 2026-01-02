Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в кривом и мятом галстуке, на что обратили внимание зрители, пишет финская газета Iltalehti.

"Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — говорится в материале.

Издание напоминает, что у Стубба уже были подобные проблемы с галстуком во время визита в Эстонию в 2024 году.

"Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.

Вчера президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой Хельсинки поменялись навсегда.