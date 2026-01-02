Рейтинг@Mail.ru
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
03:38 02.01.2026
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в кривом и мятом галстуке, на что... РИА Новости, 02.01.2026
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России

Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в излишне кривом галстуке

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в кривом и мятом галстуке, на что обратили внимание зрители, пишет финская газета Iltalehti.
"Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком", — говорится в материале.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
22 декабря 2025, 13:32
Издание напоминает, что у Стубба уже были подобные проблемы с галстуком во время визита в Эстонию в 2024 году.
"Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным", — отметила финский стилист Сохви Найман в комментарии для издания.
Вчера президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Президент Финляндии Александр Стубб в Берлине. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ
15 декабря 2025, 11:08
 
