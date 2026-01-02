Рейтинг@Mail.ru
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/finljandija-2066065437.html
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев - РИА Новости, 02.01.2026
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что финско-российские отношения изменились навсегда,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:54:00+03:00
2026-01-02T14:54:00+03:00
финляндия
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149516/07/1495160743_0:536:5120:3416_1920x0_80_0_0_880caf66667571b0ca61fe83c59d494e.jpg
https://ria.ru/20251230/finlyandiya-2065727982.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149516/07/1495160743_784:751:4337:3416_1920x0_80_0_0_f7fc3f8bfe9db71debe622a2d69b27c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, дмитрий медведев, в мире
Финляндия, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев

Медведев: Финляндия уже платит за свою русофобию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что финско-российские отношения изменились навсегда, заявил, что Финляндия уже платит за свою русофобию.
"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит - Стубб говорит, а граждане оплачивают счет", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Как сообщал телерадиовещатель Yle, Стубб в своем новогоднем обращении заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
30 декабря 2025, 17:19
 
ФинляндияРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала