Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев - РИА Новости, 02.01.2026
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что финско-российские отношения изменились навсегда,... РИА Новости, 02.01.2026
Финляндия уже платит за русофобию, заявил Медведев
