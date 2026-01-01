https://ria.ru/20260101/zemletryasenie-2065916945.html
На Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Аляске, сообщила геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.01.2026
