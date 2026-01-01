Рейтинг@Mail.ru
10:13 01.01.2026
На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Аляске, сообщила геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:13:00+03:00
2026-01-01T10:13:00+03:00
аляска, в мире
На Аляске произошло землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Аляске, сообщила геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 09.46 мск в 105 километрах к северо-западу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине девять километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
