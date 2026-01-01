https://ria.ru/20260101/zemletrjasenie-2065898611.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.01.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 01.01.2026
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
северо-курильск
тихий океан
парамушир
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0