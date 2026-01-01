Рейтинг@Mail.ru
Деньги лидеров ЕС идут на убийство мирных людей, заявила Захарова
12:25 01.01.2026
Деньги лидеров ЕС идут на убийство мирных людей, заявила Захарова
в мире, киев, херсонская область , россия, мария захарова, владимир сальдо, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Киев, Херсонская область , Россия, Мария Захарова, Владимир Сальдо, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО должны осознать наконец, что деньги, выделяемые ими Киеву, идут на убийство мирных жителей в новогоднюю ночь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня утром, я считаю, каждый президент и премьер-министр стран Европейского союза и НАТО должен получить себе, вот где-то посередине, между круассаном и яйцом пашот, между хрустящим крекером с намазанным джемом и чашечкой кофе, вот где-то туда посередине он должен получить бумажку, где будет написано все, о чем мы с вами сегодня говорим, эти новости, которые разорвали ленту и вообще душу у людей. Вот они должны хотя бы один раз 1 января 2026 года понять, осознать до глубины души, что на их миллиарды, которые они вот буквально в очередной раз подписали Киеву, киевскому режиму и отправили на Банковую, делается вот это - люди сжигаются в новогоднюю ночь заживо", - сказала она в эфире "Изолента Live".
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Матвиенко назвала атаку ВСУ на Херсонскую область нравственным уродством
11:14
Западные лидеры должны сейчас получить вопрос от своего собственного населения и международных организаций, отметила Захарова.
"Что происходит на ваши деньги? Вы хоть раз задумывались?", - добавила она.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человека, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Целью удара ВСУ по Хорлам было сжечь мирных людей, заявил Развожаев
12:04
 
В миреКиевХерсонская областьРоссияМария ЗахароваВладимир СальдоНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
