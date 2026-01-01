Деньги лидеров ЕС идут на убийство мирных людей, заявила Захарова

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО должны осознать наконец, что деньги, выделяемые ими Киеву, идут на убийство мирных жителей в новогоднюю ночь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что происходит на ваши деньги? Вы хоть раз задумывались?", - добавила она.