Деньги лидеров ЕС идут на убийство мирных людей, заявила Захарова

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидеры Евросоюза и НАТО должны осознать наконец, что деньги, выделяемые ими Киеву, идут на убийство мирных жителей в новогоднюю ночь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня утром, я считаю, каждый президент и премьер-министр стран Европейского союза и НАТО должен получить себе, вот где-то посередине, между круассаном и яйцом пашот, между хрустящим крекером с намазанным джемом и чашечкой кофе, вот где-то туда посередине он должен получить бумажку, где будет написано все, о чем мы с вами сегодня говорим, эти новости, которые разорвали ленту и вообще душу у людей. Вот они должны хотя бы один раз 1 января 2026 года понять, осознать до глубины души, что на их миллиарды, которые они вот буквально в очередной раз подписали Киеву, киевскому режиму и отправили на Банковую, делается вот это - люди сжигаются в новогоднюю ночь заживо", - сказала она в эфире "Изолента Live".
Западные лидеры должны сейчас получить вопрос от своего собственного населения и международных организаций, отметила Захарова.
"Что происходит на ваши деньги? Вы хоть раз задумывались?", - добавила она.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человека, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.