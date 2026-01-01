https://ria.ru/20260101/zaharova-2065925164.html
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:36:00+03:00
2026-01-01T11:36:00+03:00
2026-01-01T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
украина
мария захарова
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
украина
Новости
ru-RU
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров террористического режима в Киеве в атаке на Хорлы