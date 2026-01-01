Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 01.01.2026 (обновлено: 11:37 01.01.2026)
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области

Захарова обвинила спонсоров террористического режима в Киеве в атаке на Хорлы

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на кафе в Херсонской области, подчеркнула, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто "спонсирует террористических ублюдков" на Украине.
"Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем", - написала Захарова в Telegram-канале.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
