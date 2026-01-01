https://ria.ru/20260101/yanvar-2065910628.html
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году - РИА Новости, 01.01.2026
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в следующем году, россияне будут работать только 15 дней
светлана бессараб
госдума рф
общество
Светлана Бессараб, Госдума РФ
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году
РИА Новости: январь станет самым коротким рабочим месяцем в 2026 году
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в следующем году, россияне будут работать только 15 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году", - сказала Бессараб
Она отметила, что россиян ожидает три недели по пять рабочих дней.
"Всего в январе нам предстоит работать 15 рабочих дней", - добавила политик.