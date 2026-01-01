Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в следующем году, россияне будут работать только 15 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году", - сказала Бессараб

Она отметила, что россиян ожидает три недели по пять рабочих дней.