Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году - РИА Новости, 01.01.2026
07:23 01.01.2026
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году - РИА Новости, 01.01.2026
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в следующем году, россияне будут работать только 15 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 01.01.2026
Январь станет самым коротким рабочим месяцем в году

РИА Новости: январь станет самым коротким рабочим месяцем в 2026 году

Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в следующем году, россияне будут работать только 15 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году", - сказала Бессараб.
Она отметила, что россиян ожидает три недели по пять рабочих дней.
"Всего в январе нам предстоит работать 15 рабочих дней", - добавила политик.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
