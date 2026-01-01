Рейтинг@Mail.ru
Турцию пытаются втянуть в конфронтацию с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
09:37 01.01.2026 (обновлено: 09:38 01.01.2026)
Турцию пытаются втянуть в конфронтацию с Россией, пишут СМИ
Турцию пытаются втянуть в конфронтацию с Россией, пишут СМИ
Против Анкары ведётся политическая игра, цель которой - столкнуть Турцию и Россию, пишет в четверг турецкая проправительственная газета Hürriyet. РИА Новости, 01.01.2026
Турцию пытаются втянуть в конфронтацию с Россией, пишут СМИ

Hurriyet: против Турции ведут политическую игру, чтобы столкнуть ее с Россией

АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Против Анкары ведётся политическая игра, цель которой - столкнуть Турцию и Россию, пишет в четверг турецкая проправительственная газета Hürriyet.
По мнению близкого к правительственным кругам колумниста издания Абдулькадира Сельви, ситуация напоминает события прошлого.
"Здесь против Турции ведётся игра, похожая на сбивание российского самолёта в Сирии (ноябрь 2015 года) и убийство российского посла Андрея Карлова в центре Анкары (декабрь 2016 года). Тогда использовались члены FETÖ (организация "Фетхуллахисты", признанная террористической в Турции -ред). На этот раз они используют беспилотники. Цель - натравить Турцию на Россию", - отмечает газета.
Издание напоминает, что в прошлом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин уже предотвращали подобные провокации.
"В 2026 году таких ловушек может стать больше. Нужно быть внимательными: Турции необходима не вражда с Россией, а сотрудничество", - подчёркивает Hürriyet.
