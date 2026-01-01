https://ria.ru/20260101/shveytsarii-2065942424.html
Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии
Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии - РИА Новости, 01.01.2026
Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии
Жертвы пожара в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, сообщил представитель пожарной службы... РИА Новости, 01.01.2026
швейцария
Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии
Жертвы пожара на курорте в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Жертвы пожара в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, сообщил представитель пожарной службы конфедерации.
"Они были блокированы в зале на подвальном этаже, где проходила дискотека", - сообщил участвовавший в тушении возгорания представитель пожарной службы в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, возгорание началось из-за опрокинутой свечи, и пламя очень быстро распространилось.
По данным правоохранителей, пожар начался в баре в полвторого ночи по местному времени (03:30 мск), погибло "множество десятков" человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы.