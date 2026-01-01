Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Жертвы пожара в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека, сообщил представитель пожарной службы конфедерации.

« "Они были блокированы в зале на подвальном этаже, где проходила дискотека", - сообщил участвовавший в тушении возгорания представитель пожарной службы в эфире телеканала BFMTV

По его словам, возгорание началось из-за опрокинутой свечи, и пламя очень быстро распространилось.