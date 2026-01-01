Американский журналист предрек республиканцам поражение из-за Венесуэлы

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Потенциальная военная операция США против Венесуэлы может привести Республиканскую партию, к которой относится и нынешний президент Дональд Трамп, не только к поражению на промежуточных выборах в конгресс, но и к поражению на следующих президентских выборах из-за внутренней напряженности в стране, поделился мнением в беседе с РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.