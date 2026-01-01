Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист предрек республиканцам поражение из-за Венесуэлы
10:50 01.01.2026
Американский журналист предрек республиканцам поражение из-за Венесуэлы
Американский журналист предрек республиканцам поражение из-за Венесуэлы
в мире
венесуэла
сша
южная америка
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
южная америка
венесуэла, сша, южная америка, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Южная Америка, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Американский журналист предрек республиканцам поражение из-за Венесуэлы

Хелали предрек республиканцам поражение из-за операции против Венесуэлы

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Потенциальная военная операция США против Венесуэлы может привести Республиканскую партию, к которой относится и нынешний президент Дональд Трамп, не только к поражению на промежуточных выборах в конгресс, но и к поражению на следующих президентских выборах из-за внутренней напряженности в стране, поделился мнением в беседе с РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Существует серьезная обеспокоенность, что это (потенциальная операция против Венесуэлы – ред.) может стоить республиканцам промежуточных выборов в ноябре 2026-го, и, вероятно, Белого дома в 2028-м году. Есть серьезные опасения, что эскалация может не только обернуться значительными потерям для американцев, включая военно-воздушные силы, а также сухопутные войска, если их пошлют, но также может не привести к желаемому результату и сплотит страну вокруг PSUV (Единой социалистической партии Венесуэлы – ред.)", - считает Хелали.
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек
04:08
По мнению аналитика, в администрации Трампа хотели оказать достаточное давление на правительство Николаса Мадуро, чтобы принудить его к сделке без единого выстрела, однако не смогли воплотить свой план посредством ударов по якобы перевозящим наркотики лодкам и захвата нефтяных танкеров с венесуэльской нефтью.
При этом Трамп и его окружение понимают, что возможная операция обернется затяжным конфликтом, угрожающим к тому же серьезными внутренними беспорядками в самих США, отмечает журналист.
"Надеюсь, будет достигнута мирная сделка, хотя думаю, что до этого еще далеко. Но я действительно считаю, что американское общество обеспокоено, и в конечном счете выступает против военной операции против Венесуэлы", - резюмировал Хелали.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США охотятся на зомби из Венесуэлы
29 декабря 2025, 08:00
 
Венесуэла, США, Южная Америка, Дональд Трамп, Николас Мадуро
 
 
