https://ria.ru/20260101/pozhar-2065985402.html
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре - РИА Новости, 01.01.2026
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:41:00+03:00
2026-01-01T19:41:00+03:00
2026-01-01T19:47:00+03:00
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:399:808:853_1920x0_80_0_0_508f23b026b0029caa0f9ff2c56b4061.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065963605.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:324:808:929_1920x0_80_0_0_c6c63c72987ae72583055025717a1a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре, 115 получили ранения