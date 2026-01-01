Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Женеве находится на связи с властями кантона Вале для получения информации по гражданам РФ после пожара на курорте Кран-Монтана, унесшего десятки жизней, однако опознание жертв займет время, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Генеральное консульство России находится на связи с кантональными властями. Мы запросили информацию по российским гражданам, а также связались непосредственно с полицией Кран-Монтана", - сказал консул.
Консульство также открыло горячую линию для информирования о произошедшем.
Однако, по словам Попова, власти сообщили, что процесс опознания небыстрый из-за высокой степени ожогов, полученных жертвами.
В новогоднюю ночь около половины второго утра (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.