Рейтинг@Mail.ru
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 01.01.2026 (обновлено: 17:54 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065975594.html
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти - РИА Новости, 01.01.2026
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти
Генеральное консульство РФ в Женеве находится на связи с властями кантона Вале для получения информации по гражданам РФ после пожара на курорте Кран-Монтана,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:53:00+03:00
2026-01-01T17:54:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
вале (кантон)
игорь попов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dced3b4c2ded7053abd9656df0274c7e.jpg
https://ria.ru/20260101/sport-2065973024.html
https://ria.ru/20260101/kurort-2065938604.html
россия
женева (город)
вале (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940057_407:0:1847:1080_1920x0_80_0_0_fcb0ad89ba6da84420a27441374958c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), вале (кантон), игорь попов
В мире, Россия, Женева (город), Вале (кантон), Игорь Попов
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти

Опознание жертв пожара в Кран-Монтана займет время из-за высокой степени ожогов

© Фото : Valais Cantonal PoliceПолицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Женеве находится на связи с властями кантона Вале для получения информации по гражданам РФ после пожара на курорте Кран-Монтана, унесшего десятки жизней, однако опознание жертв займет время, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Генеральное консульство России находится на связи с кантональными властями. Мы запросили информацию по российским гражданам, а также связались непосредственно с полицией Кран-Монтана", - сказал консул.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Этап кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии может не состояться
Вчера, 17:36
Консульство также открыло горячую линию для информирования о произошедшем.
Однако, по словам Попова, власти сообщили, что процесс опознания небыстрый из-за высокой степени ожогов, полученных жертвами.
В новогоднюю ночь около половины второго утра (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария, 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Полиция в Швейцарии исключила теракт в качестве причины пожара на курорте
Вчера, 12:51
 
В миреРоссияЖенева (город)Вале (кантон)Игорь Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала