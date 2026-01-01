Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Женеве находится на связи с властями кантона Вале для получения информации по гражданам РФ после пожара на курорте Кран-Монтана, унесшего десятки жизней, однако опознание жертв займет время, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.