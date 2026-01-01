Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 01.01.2026
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие
Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.01.2026
калужская область
специальная военная операция на украине
происшествия
владислав шапша
людиново
вооруженные силы украины
украина
калужская область, происшествия, владислав шапша, людиново, вооруженные силы украины, украина
Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владислав Шапша, Людиново, Вооруженные силы Украины, Украина
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.
«
"Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные расчеты и специальные службы", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
