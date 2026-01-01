https://ria.ru/20260101/pozhar-2065973275.html
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 01.01.2026
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие
Возгорание на промышленном предприятии возникло после атаки БПЛА в Калужской области, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.01.2026
калужская область
специальная военная операция на украине
происшествия
владислав шапша
людиново
вооруженные силы украины
украина
калужская область
людиново
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Калужской области после удара БПЛА загорелось промышленное предприятие
