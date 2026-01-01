Рейтинг@Mail.ru
Личности всех погибших в Хорлах установят после генетической экспертизы - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 01.01.2026 (обновлено: 22:29 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/pogibshie-2065997769.html
Личности всех погибших в Хорлах установят после генетической экспертизы
Личности всех погибших в Хорлах установят после генетической экспертизы - РИА Новости, 01.01.2026
Личности всех погибших в Хорлах установят после генетической экспертизы
Установить личности всех погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T22:21:00+03:00
2026-01-01T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
украина
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:237:868:725_1920x0_80_0_0_bd8ab3401c59b81a575a809dc848aeb3.jpg
https://ria.ru/20260101/putin-2065992259.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:156:868:806_1920x0_80_0_0_462007e73a289548a980c93d7cea29b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области, украина, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Украина, В мире, Херсонская область
Личности всех погибших в Хорлах установят после генетической экспертизы

Личности всех погибших в Хорлах установят только после генетической экспертизы

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Установить личности всех погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы, сообщает администрация региона.
Предварительный список погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах опубликован Telegram-канале администрации региона, он содержит данные о семи погибших.
«
"Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области
Вчера, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиУкраинаВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала