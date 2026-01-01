https://ria.ru/20260101/nadyrshina-2065942218.html
"Какая-то отписка": Надыршина отреагировала на отказ в нейтральном статусе
"Какая-то отписка": Надыршина отреагировала на отказ в нейтральном статусе
Победительница и серебряный призер чемпионата мира по сноуборду София Надыршина заявила РИА Новости, что отказ Международной федерации лыжного спорта и... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
спорт, словения, софия надыршина, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Словения, София Надыршина, Спортивный арбитражный суд (CAS)
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Победительница и серебряный призер чемпионата мира по сноуборду София Надыршина заявила РИА Новости, что отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в предоставлении нейтрального статуса в целом был ожидаем, но связанная с нарушением антидопинговых правил мотивировка очень удивляет.
Надыршина
в 2021 году на мировом первенстве в Словении
победила в параллельном слаломе и заняла второе место в параллельном гигантском слаломе. Ранее FIS предоставила нейтральный статус лишь двум российским сноубордистам - Марии Травиничевой и Илье Хуртину.
"Я спокойно отнеслась к этому решению FIS, шоком оно для меня не стало. Потому что оно в общем-то было ожидаемо с учетом того, что почти всю нашу команду не допустили. Ведь пока есть только два человека с допуском. Сейчас не хочется загадывать, есть ли надежда на получение нейтрального статуса в будущем – как будет, так и будет. Но если бы было нарушение антидопинговых правил, то нас точно не допустили бы до любых соревнований. Это какая-то отписка для всех", - сказала Надыршина.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.