"Какая-то отписка": Надыршина отреагировала на отказ в нейтральном статусе

"Я спокойно отнеслась к этому решению FIS, шоком оно для меня не стало. Потому что оно в общем-то было ожидаемо с учетом того, что почти всю нашу команду не допустили. Ведь пока есть только два человека с допуском. Сейчас не хочется загадывать, есть ли надежда на получение нейтрального статуса в будущем – как будет, так и будет. Но если бы было нарушение антидопинговых правил, то нас точно не допустили бы до любых соревнований. Это какая-то отписка для всех", - сказала Надыршина.