"Какая-то отписка": Надыршина отреагировала на отказ в нейтральном статусе

13:16 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Победительница и серебряный призер чемпионата мира по сноуборду София Надыршина заявила РИА Новости, что отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в предоставлении нейтрального статуса в целом был ожидаем, но связанная с нарушением антидопинговых правил мотивировка очень удивляет.
Надыршина в 2021 году на мировом первенстве в Словении победила в параллельном слаломе и заняла второе место в параллельном гигантском слаломе. Ранее FIS предоставила нейтральный статус лишь двум российским сноубордистам - Марии Травиничевой и Илье Хуртину.
"Я спокойно отнеслась к этому решению FIS, шоком оно для меня не стало. Потому что оно в общем-то было ожидаемо с учетом того, что почти всю нашу команду не допустили. Ведь пока есть только два человека с допуском. Сейчас не хочется загадывать, есть ли надежда на получение нейтрального статуса в будущем – как будет, так и будет. Но если бы было нарушение антидопинговых правил, то нас точно не допустили бы до любых соревнований. Это какая-то отписка для всех", - сказала Надыршина.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Спорт, Словения, София Надыршина, Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
