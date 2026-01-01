Рейтинг@Mail.ru
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:30 01.01.2026
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме

© РИА Новости / Илья Питалев
Новогодняя Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Новогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра подчеркнул, что на период новогодних и рождественских праздников в городе установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил Бирюков.
Он напомнил, что особое внимание в этот период будет уделяться уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
