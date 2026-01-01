https://ria.ru/20260101/moskva-2065978377.html
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно - РИА Новости, 01.01.2026
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:30:00+03:00
2026-01-01T18:30:00+03:00
2026-01-01T18:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064583530_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_7eb6b6839e49d009cd4bdb6e006d7fe2.jpg
https://ria.ru/20251201/moskva-2058842366.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064583530_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_335d1562c140ddb0b0cd594cf2f4ba0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Новый год
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно
Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали в штатном режиме
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - рассказал Бирюков
журналистам.
Заммэра подчеркнул, что на период новогодних и рождественских праздников в городе установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил Бирюков.
Он напомнил, что особое внимание в этот период будет уделяться уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.