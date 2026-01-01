Системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "На всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - рассказал Бирюков журналистам.

Заммэра подчеркнул, что на период новогодних и рождественских праздников в городе установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил Бирюков.