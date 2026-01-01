Рейтинг@Mail.ru
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков - РИА Новости, 01.01.2026
11:29 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/germanija-2065924639.html
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков - РИА Новости, 01.01.2026
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
Два 18-летних подростка погибли в новогоднюю ночь в результате использования самодельных фейерверков в немецком городе Билефельд, по всей Германии зафиксированы
2026-01-01T11:29:00+03:00
2026-01-01T11:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков

В ФРГ в новогоднюю ночь два подростка погибли из-за самодельных фейерверков

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Два 18-летних подростка погибли в новогоднюю ночь в результате использования самодельных фейерверков в немецком городе Билефельд, по всей Германии зафиксированы десятки серьезных травм, полученных из-за неосторожного обращения с пиротехникой, передает агентство DPA.
"Два случая смерти произошли в Билефельде… 18-летние парни зажгли самодельные фейерверки в разных районах города", - говорится в материале агентства.
Как сообщает DPA, один молодой человек погиб на детской площадке, другого доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
Многочисленные травмы в результате использования пиротехники немцы получили в новогоднюю ночь и в других городах Германии. Так, клиника травматологии в берлинском районе Марцан сообщила о 25 пациентах с тяжелыми травмами рук, включая частичную или полную ампутацию пальцев или других частей руки. Среди пострадавших оказались восемь детей.
По данным агентства, в Лейпциге 16-летняя девушка получила тяжелые травмы руки при попытке зажечь петарду, запрещенную в Германии. Недалеко от Ростока 14-летний подросток лишился левой руки в результате взрыва фейерверка.
Общее количество пострадавших из-за неосторожного обращения с пиротехникой в ФРГ на данный момент неизвестно. В прошлом году жертвами фейерверков в новогоднюю ночь стали пять человек.
