Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый энергоблок Курской АЭС-2 подключили к Единой энергосистеме России, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Инновационный энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт 31 декабря в 12:05 мск", — рассказали там.
Ввести энергоблок № 1 в промышленную эксплуатацию планируют в 2026 году. О начале пусковых операций в конце декабря сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Он и президент Владимир Путин признавали важность строительства новой АЭС, отмечая, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.
Значение строительства новой АЭС
Действующая Курская АЭС — важнейший узел Единой энергетической системы России. Ее доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35 процентов. Она обеспечивает электроэнергией более 90 процентов промышленных предприятий региона.
Сейчас третий и четвертый энергоблоки Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый же и второй после истечения установленного срока работы находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии.
Как подчеркнул "Росатом" строительство Курской АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности. Проект включает энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое. Реализация аналогичных проектов позволит обеспечить надежность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики.
Предусматривается сочетание активных и пассивных систем безопасности. В том числе в него входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) — уникальная российская технология, которая обеспечивает гарантированное управление безопасностью энергоблока.
Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 — 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20 процентов.
