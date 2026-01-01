Рейтинг@Mail.ru
12:04 01.01.2026 (обновлено: 14:45 01.01.2026)
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу
Первый энергоблок Курской АЭС-2 подключили к Единой энергосистеме России, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 01.01.2026
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый энергоблок Курской АЭС-2 подключили к Единой энергосистеме России, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Инновационный энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт 31 декабря в 12:05 мск", — рассказали там.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
21 ноября 2025, 22:38
Ввести энергоблок № 1 в промышленную эксплуатацию планируют в 2026 году. О начале пусковых операций в конце декабря сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Он и президент Владимир Путин признавали важность строительства новой АЭС, отмечая, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.

Значение строительства новой АЭС

Действующая Курская АЭС — важнейший узел Единой энергетической системы России. Ее доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35 процентов. Она обеспечивает электроэнергией более 90 процентов промышленных предприятий региона.
Сейчас третий и четвертый энергоблоки Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый же и второй после истечения установленного срока работы находятся в режиме эксплуатации без генерации электроэнергии.
Михаил Ковальчук на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ковальчук рассказал об эффекте от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
27 ноября 2025, 16:10
Как подчеркнул "Росатом" строительство Курской АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности. Проект включает энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое. Реализация аналогичных проектов позволит обеспечить надежность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики.
Предусматривается сочетание активных и пассивных систем безопасности. В том числе в него входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) — уникальная российская технология, которая обеспечивает гарантированное управление безопасностью энергоблока.
Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 — 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20 процентов.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Сечин сравнил стоимость строительства АЭС на базе реактора из России с США
25 ноября 2025, 06:06
 
