Премьер Дании признала свои ошибки в управлении страной - РИА Новости, 01.01.2026
22:35 01.01.2026 (обновлено: 22:37 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/daniya-2065999108.html
Премьер Дании признала свои ошибки в управлении страной
2026-01-01T22:35:00+03:00
2026-01-01T22:37:00+03:00
в мире
дания
копенгаген
киев
метте фредериксен
дания
копенгаген
киев
в мире, дания, копенгаген, киев, метте фредериксен
В мире, Дания, Копенгаген, Киев, Метте Фредериксен
Премьер Дании признала свои ошибки в управлении страной

Премьер Дании признала свои ошибки и допустила, что не победит на выборах-2026

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к гражданам признала свои ошибки в управлении страной и допустила, что не сможет одержать победу на выборах в этом году.
В конце декабря датский телеканал TV2 сравнил правящую Социал-демократическую партию страны, которую возглавляет Фредериксен, с тонущим кораблём, поскольку она находится в состоянии глубокого кризиса и теряет избирателей. Отмечалось, что расположение избирателей было подорвано международной деятельностью Фредериксен на протяжении нескольких лет, а также ростом цен на продукты питания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
5 декабря 2025, 08:20
«

"Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет... Возможно, эта новогодняя речь станет моей последней... Часть критики в мой адрес оправдана... Я не всегда должным образом прислушивалась к вам", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2.

Премьер Дании также признала, что сделала недостаточно для решения проблемы высоких цен на продукты питания в стране, однако пообещала, что Копенгаген продолжит оказывать поддержку Киеву.
Кроме того, в своей новогодней речи Фредериксен анонсировала реформу системы депортации, при которой совершившие тяжкое преступление мигранты будут депортированы из Дании.
"Если человека признают виновным, например, в изнасиловании, тяжёлом насилии или другом серьёзном преступлении, его пребывание в Дании закончится", - заявила она.
В конце ноября DR сообщала, что правящая Социал-демократическая партия Дании впервые за более чем 100 лет проиграла на выборах обербургомистра Копенгагена - высшей должности в администрации датской столицы, этот пост заняла представитель Социалистической народной партии (SF).
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Идей нет": в Европе признали неудобную правду об Украине
8 октября 2025, 08:51
 
В миреДанияКопенгагенКиевМетте Фредериксен
 
 
