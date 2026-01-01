Премьер Дании признала свои ошибки в управлении страной

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к гражданам признала свои ошибки в управлении страной и допустила, что не сможет одержать победу на выборах в этом году.
В конце декабря датский телеканал TV2 сравнил правящую Социал-демократическую партию страны, которую возглавляет Фредериксен, с тонущим кораблём, поскольку она находится в состоянии глубокого кризиса и теряет избирателей. Отмечалось, что расположение избирателей было подорвано международной деятельностью Фредериксен на протяжении нескольких лет, а также ростом цен на продукты питания.
"Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет... Возможно, эта новогодняя речь станет моей последней... Часть критики в мой адрес оправдана... Я не всегда должным образом прислушивалась к вам", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2.
Премьер Дании также признала, что сделала недостаточно для решения проблемы высоких цен на продукты питания в стране, однако пообещала, что Копенгаген продолжит оказывать поддержку Киеву.
Кроме того, в своей новогодней речи Фредериксен анонсировала реформу системы депортации, при которой совершившие тяжкое преступление мигранты будут депортированы из Дании.
"Если человека признают виновным, например, в изнасиловании, тяжёлом насилии или другом серьёзном преступлении, его пребывание в Дании закончится", - заявила она.
В конце ноября DR сообщала, что правящая Социал-демократическая партия Дании впервые за более чем 100 лет проиграла на выборах обербургомистра Копенгагена - высшей должности в администрации датской столицы, этот пост заняла представитель Социалистической народной партии (SF).
