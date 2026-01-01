Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины

В пресс-службе отметили, что документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.

Как сообщила пресс-служба, правительству Белоруссии с участием областных исполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Также правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.