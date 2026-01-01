Рейтинг@Mail.ru
10:28 01.01.2026
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2026 года Годом белорусской женщины, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины

Лукашенко подписал указ об объявлении 2026-го Годом белорусской женщины

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2026 года Годом белорусской женщины, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко ранее в четверг поздравил белорусов с Новым годом и объявил 2026 год Годом белорусской женщины.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2026 год объявлен Годом белорусской женщины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.
Как сообщила пресс-служба, правительству Белоруссии с участием областных исполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Также правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.
Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом
