Защита обжаловала заочный арест Гарри Каспарова* - РИА Новости, 31.12.2025
03:07 31.12.2025
Защита обжаловала заочный арест Гарри Каспарова*
Защита обжаловала заочный арест Гарри Каспарова*
Защита оспорила заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из данных РИА Новости, 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Защита оспорила заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на решение арестовать Каспарова* на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции поступила апелляционная жалоба защиты. Меру пресечения шахматисту избрал Замоскворецкий суд Москвы.
При этом обжаловать решение мог как адвокат, имеющий договоренности с обвиняемым, так и защитник по назначению.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи – от пяти до семи лет лишения свободы.
Сыктывкарский городской суд в апреле 2024 года уже арестовывал Каспарова* – по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, в финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России", в числе которых был и Каспаров, по статье о насильственном захвате власти и организации и участии в террористическом сообществе. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ тогда, по заявлению спецслужбы, была вменена только Ходорковскому.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
РоссияМоскваГарри КаспаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЮКОСФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
