Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась

СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, объявили стоимость участия в очередном заплыве, она выросла на 100 евро, а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило РИА Новости.

Стоимость участия в заплыве в 2025 году составляла 550 евро или 550 долларов (на тот момент - не менее 44 тысяч рублей).

Онлайн-регистрация на новый заплыв будет действовать со 2 февраля по 19 апреля. "Для подачи заявления необходимо оплатить участие кредитной картой - стоимость участия в этом году 650 евро (более 60 тысяч рублей - ред.) или 750 долларов", - сообщили организаторы. Сбор является невозвратным, передать другому человеку право участия также невозможно.

Комитет отметил, что в общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов. Финишировавшие в гонке 2025 года пловцы могут подать сокращенный список документов.

Правила соревнования по состоянию на среду выглядят аналогичными тем, что действовали для заплыва 2025 года. В частности, пловцы, которых допустили до старта соревнования, должны осознавать, что плавание в открытой воде сопряжено со значительными рисками, включая риск серьезных травм или даже смерти по различным причинам, в том числе от сердечного приступа, обезвоживания, переохлаждения, переутомления или несчастных случаев с участием других пловцов, говорится в правилах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Места старта и финиша гонки остались прежними - причалы Канлыджа и Куручешме на Босфоре . Организаторы предупредили, что пловцы, использующие часы или любые другие устройства, "измеряющие время и маршрут" гонки, будут дисквалифицированы навсегда.

Отмечается, что участники заплыва обязуются не предъявлять иски упомянутым лицам за любые травмы, а во время гонки обязаны сообщить организаторам об "опасных условиях" или ухудшении самочувствия, после чего пловца сразу же должны извлечь из воды.

Среди документов, обязательных для регистрации в заплыве - отчет о состоянии здоровья, подписанный врачом.

Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ Стамбуле . Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.