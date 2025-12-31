Рейтинг@Mail.ru
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/zaplyv-2065881673.html
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась
Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, объявили стоимость участия в очередном... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T20:41:00+03:00
2025-12-31T20:41:00+03:00
спорт
босфор
стамбул
плавание
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_48c35e54c95689bd80a7f5a9161203b1.jpg
https://ria.ru/20251219/nagrada-2063098011.html
https://ria.ru/20251215/svechnikov-2062021747.html
https://ria.ru/20251113/ischeznovenie-2054852862.html
босфор
стамбул
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5206afa95462942eda591f559cc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, босфор, стамбул, плавание, николай свечников
Спорт, Босфор, Стамбул, Плавание, Николай Свечников
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась

Стоимость участия в заплыве, в ходе которого пропал Свечников, выросла на €100

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует пролив Босфор
Катер полиции патрулирует пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Катер полиции патрулирует пролив Босфор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, объявили стоимость участия в очередном заплыве, она выросла на 100 евро, а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило РИА Новости.
Стоимость участия в заплыве в 2025 году составляла 550 евро или 550 долларов (на тот момент - не менее 44 тысяч рублей).
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
19 декабря 2025, 06:40
Онлайн-регистрация на новый заплыв будет действовать со 2 февраля по 19 апреля. "Для подачи заявления необходимо оплатить участие кредитной картой - стоимость участия в этом году 650 евро (более 60 тысяч рублей - ред.) или 750 долларов", - сообщили организаторы. Сбор является невозвратным, передать другому человеку право участия также невозможно.
Комитет отметил, что в общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов. Финишировавшие в гонке 2025 года пловцы могут подать сокращенный список документов.
Правила соревнования по состоянию на среду выглядят аналогичными тем, что действовали для заплыва 2025 года. В частности, пловцы, которых допустили до старта соревнования, должны осознавать, что плавание в открытой воде сопряжено со значительными рисками, включая риск серьезных травм или даже смерти по различным причинам, в том числе от сердечного приступа, обезвоживания, переохлаждения, переутомления или несчастных случаев с участием других пловцов, говорится в правилах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Места старта и финиша гонки остались прежними - причалы Канлыджа и Куручешме на Босфоре. Организаторы предупредили, что пловцы, использующие часы или любые другие устройства, "измеряющие время и маршрут" гонки, будут дисквалифицированы навсегда.
Отмечается, что участники заплыва обязуются не предъявлять иски упомянутым лицам за любые травмы, а во время гонки обязаны сообщить организаторам об "опасных условиях" или ухудшении самочувствия, после чего пловца сразу же должны извлечь из воды.
Среди документов, обязательных для регистрации в заплыве - отчет о состоянии здоровья, подписанный врачом.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
15 декабря 2025, 02:33
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
13 ноября 2025, 20:30
 
СпортБосфорСтамбулПлаваниеНиколай Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    6
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала