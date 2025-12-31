https://ria.ru/20251231/zaharova-2065835452.html
Захарова пожелала в новом году идти только вперед
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила РИА Новости с наступающим Новым годом и пожелала идти только вперед. РИА Новости, 31.12.2025
россия
мария захарова
риа новости
общество
новый год
россия
россия, мария захарова, риа новости, общество, новый год
Россия, Мария Захарова, РИА Новости, Общество, Новый год
Захарова поздравила РИА Новости с Новым годом и пожелала идти только вперед.