Захарова назвала финских политиков лидерами по неадекватности заявлений

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Финские политики, включая президента Александра Стубба, стали лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
“По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили <...>. Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла. Они никак не могли сразу определиться с тем, какую сторону истории занимать”, — рассказала она в эфире радио Sputnik.
В сентябре Стубб утверждал, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость.
Захарова подчеркнула, что Хельсинки не без усилий Москвы "встроился в правильные ряды" и обеспечил себе несколько десятилетий непозорного существования в ХХ веке.
"Сами себе пролили кипяток на ноги, понимаете? Причем не из-за каких-то чьих-то козней, а просто взяли кастрюлю и вылили себе сами. И больно, и страшно, и трагично. Но это же они сделали сами. Я считаю, что это одно из таких антизаявлений не только года. Это как квинтэссенция глупости, подлости и лжи", — добавила дипломат.
Комментируя ранее высказывание Стубба, официальный представитель МИД отмечала, что Финляндия в годы Второй мировой воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных территориях.
Захарова пояснила, что в 1944-м Хельсинки действительно изменил позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Третьего рейха и ее союзников.
