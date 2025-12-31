https://ria.ru/20251231/yamayka-2065799230.html
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией - РИА Новости, 31.12.2025
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией
Интерес к развитию связей в сфере туризма с Россией наблюдается на Ямайке, куда сегодня нет обширного потока туристов из РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T04:15:00+03:00
2025-12-31T04:15:00+03:00
2025-12-31T04:15:00+03:00
туризм
россия
ямайка
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/21/1516852174_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_3aaf4a7200146a5ec6fc1f85c665b29a.jpg
https://ria.ru/20251231/yamayka-2065793298.html
https://ria.ru/20251230/posol-2065751076.html
россия
ямайка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/21/1516852174_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_4a3945679407013d055f07959e0318ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямайка, туризм
Туризм, Россия, Ямайка, Туризм
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией
РИА Новости: на Ямайке есть интерес к развитию туризма с Россией
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Интерес к развитию связей в сфере туризма с Россией наблюдается на Ямайке, куда сегодня нет обширного потока туристов из РФ, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в стране Сергей Петрович.
"Интерес у ямайцев к развитию туристических связей с нашей страной, конечно, есть. В частности, в ходе моих встреч с министром туризма Ямайки
Эдмундом Бартлеттом собеседник неоднократно делился своими теплыми воспоминаниями о периодах взлета российско-ямайского туристического сотрудничества", - сказал агентству дипломат.
Он указал, что рекорд по числу гостей из России
на Ямайке был достигнут в 2012-2013 годах, когда в стране побывали 12 тысяч россиян. В конце 2010-х годов этот показатель не превышал шесть тысяч туристов в год, а пандемия COVID-19 привела к сворачиванию турпотока.
"Массового туризма из России в Ямайку сейчас нет. Сюда приезжают лишь индивидуальные российские туристы, но их число невелико. И вопрос восстановления российского турпотока на остров по объективным причинам, по-видимому, дело не самого ближайшего будущего", - подчеркнул посол.