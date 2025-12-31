Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Интерес к развитию связей в сфере туризма с Россией наблюдается на Ямайке, куда сегодня нет обширного потока туристов из РФ, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в стране Сергей Петрович.

"Массового туризма из России в Ямайку сейчас нет. Сюда приезжают лишь индивидуальные российские туристы, но их число невелико. И вопрос восстановления российского турпотока на остров по объективным причинам, по-видимому, дело не самого ближайшего будущего", - подчеркнул посол.