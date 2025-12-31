Посольство Ямайки в Москве вряд ли откроют в ближайшее время

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Повторное открытие посольства Ямайки в Москве, закрытого в конце 90-х годов, не рассматривается в ближайшей перспективе, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в островном государстве Сергей Петрович.