Посольство Ямайки в Москве вряд ли откроют в ближайшее время - РИА Новости, 31.12.2025
02:26 31.12.2025
Посольство Ямайки в Москве вряд ли откроют в ближайшее время
москва
ямайка
германия
в мире
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Повторное открытие посольства Ямайки в Москве, закрытого в конце 90-х годов, не рассматривается в ближайшей перспективе, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в островном государстве Сергей Петрович.
Дипломат напомнил агентству, что у Ямайки было свое посольство в Москве с конца 1970-х годов до 1999 года. Его закрытие было связано с финансовыми обстоятельствами, а функции перешли к ямайскому посольству в Германии по совместительству.
"В последние годы российская сторона неоднократно ставила вопрос о возобновлении работы ямайского посольства в Москве. Однако в условиях современной непростой геополитической обстановки, финансовых трудностей, с которыми сталкивается малое островное развивающееся государство, такой вопрос не стоит в повестке дня в ближайшей перспективе", - указал посол России.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
