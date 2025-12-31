В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Размер новой семейной налоговой выплаты, которую с 1 января 2026 года в России смогут получить семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Это налоговый вычет. Как правило, все работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13% за исключением случаев, когда их доход превышает несколько миллионов. Если есть семья, в которой двое детей, доход на каждого члена семьи - меньше 1,5 прожиточного минимума, и она проходит по имущественному критерию, то вместо 13% НДФЛ семья будет платить 6% НДФЛ. И вот эту разницу в 7% раз в год семье будут возвращать", - заключила она.