Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/vyplaty-2065791700.html
В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты
В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты
Размер новой семейной налоговой выплаты, которую с 1 января 2026 года в России смогут получить семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тысяч до 189 тысяч... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:52:00+03:00
2025-12-31T01:52:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_e3e5719b3125bbae03bf4d2c7a0c0c63.jpg
https://ria.ru/20251222/vyplaty-2063721703.html
https://ria.ru/20251128/deti-2058492740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d28b12ca0a8977c5b18c8215607499a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты

РИА Новости: семьи с двумя и более детьми получат от 56 тысяч рублей в год

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Размер новой семейной налоговой выплаты, которую с 1 января 2026 года в России смогут получить семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Семейная налоговая выплата, которую с 1 января 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей", - сказала Буцкая.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году
22 декабря, 02:19
Парламентарий отметила, что окончательный размер выплаты зависит от заработной платы.
"Это налоговый вычет. Как правило, все работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13% за исключением случаев, когда их доход превышает несколько миллионов. Если есть семья, в которой двое детей, доход на каждого члена семьи - меньше 1,5 прожиточного минимума, и она проходит по имущественному критерию, то вместо 13% НДФЛ семья будет платить 6% НДФЛ. И вот эту разницу в 7% раз в год семье будут возвращать", - заключила она.
Женщина с ребенком на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать для пособия
28 ноября, 20:11
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала