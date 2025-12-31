В Германии сделали заявление об отправке европейских войск на Украину

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt.
"Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны", — говорится в публикации.
Утверждается, что они были разработаны военными экспертами из Великобритании и Франции при сотрудничестве с Брюсселем. По данным источника, европейские государства якобы могут отправить от 10 до 15 тысяч военнослужащих на территорию Украины в течение полугода после вступления в силу договоренностей о перемирии.
Кроме того, граничащие с Украиной страны также смогут осуществлять контроль за соблюдением перемирия с воздуха и на море. Ключевая роль в этом пункте плана отводится Турции, утверждается в статье.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.