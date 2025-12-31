Рейтинг@Mail.ru
Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей - РИА Новости, 31.12.2025
15:49 31.12.2025
Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
бангкок
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей

Таиланд опроверг сообщения о применении химоружия в конфликте с Камбоджей

© Flickr / Isriya PaireepairitФлаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Таиланд не применял химическое оружие в вооруженном пограничном конфликте с Камбоджей, заявил в среду на брифинге в Бангкоке официальный представитель командования сухопутных войск страны генерал-майор Винтхай Сувари.
"Сухопутные войска Таиланда не использовали во время пограничного конфликта с Камбоджей ни химическое оружие, ни какие-либо токсичные вещества. Утверждения о том, что такие вещества якобы применялись таиландскими военнослужащими являются неоднократно повторенными искажениями информации", - заявил он.
Бойцы тайской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
8 декабря 2025, 15:17
Генерал также разъяснил ситуацию с утверждениями ряда камбоджийских СМИ о применении таиландскими войсками кассетных боеприпасов.
"Что касается упоминаний кассетных боеприпасов, сухопутные войска Таиланда еще раз заверяют публику в том, что после боевых операций в районах боестолкновений не осталось неразорвавшихся боеприпасов, которые могли бы представлять опасность для населения, как утверждалось в некоторых сообщениях", - сказал генерал Сувари.
Пограничный вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи, между которыми с 28 июля действовал режим прекращения огня, возобновился 7 декабря 2025 года и продолжился до 27 декабря. В конфликте применялись тяжелые вооружения и техника, включая ракетные системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки и авиацию, в том числе беспилотную.
Причиной конфликта между двумя странами стали давние территориальные споры, начавшиеся еще в период колониализма, когда Камбоджа вместе с Вьетнамом и Лаосом входила в состав Французского Индокитая, а Таиланд (в то время Сиам – ред.) оставался единственной независимой страной в Юго-Восточной Азии.
Во время конфликта в камбоджийских СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Таиланд якобы применяет против камбоджийских военных и гражданских лиц запрещенное химическое оружие и потенциально опасные для населения в постконфликтный период кассетные боеприпасы.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу
27 декабря 2025, 08:12
 
В миреТаиландКамбоджаБангкокОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
