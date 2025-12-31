Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей

БАНГКОК, 31 дек – РИА Новости. Таиланд не применял химическое оружие в вооруженном пограничном конфликте с Камбоджей, заявил в среду на брифинге в Бангкоке официальный представитель командования сухопутных войск страны генерал-майор Винтхай Сувари.

"Сухопутные войска Таиланда не использовали во время пограничного конфликта с Камбоджей ни химическое оружие, ни какие-либо токсичные вещества. Утверждения о том, что такие вещества якобы применялись таиландскими военнослужащими являются неоднократно повторенными искажениями информации", - заявил он.

Генерал также разъяснил ситуацию с утверждениями ряда камбоджийских СМИ о применении таиландскими войсками кассетных боеприпасов.

"Что касается упоминаний кассетных боеприпасов, сухопутные войска Таиланда еще раз заверяют публику в том, что после боевых операций в районах боестолкновений не осталось неразорвавшихся боеприпасов, которые могли бы представлять опасность для населения, как утверждалось в некоторых сообщениях", - сказал генерал Сувари.

Пограничный вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи, между которыми с 28 июля действовал режим прекращения огня, возобновился 7 декабря 2025 года и продолжился до 27 декабря. В конфликте применялись тяжелые вооружения и техника, включая ракетные системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки и авиацию, в том числе беспилотную.

Причиной конфликта между двумя странами стали давние территориальные споры, начавшиеся еще в период колониализма, когда Камбоджа вместе с Вьетнамом Лаосом входила в состав Французского Индокитая, а Таиланд (в то время Сиам – ред.) оставался единственной независимой страной в Юго-Восточной Азии