Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР

В заявлении Белоусова, которое привело МО, сказано, что в результате профессиональных и решительных действий российских военных противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя. Воины 1487 мотострелкового полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей, отметил министр.