Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, 1487 мотострелкового полка и 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны в субботу объявило об освобождении Димитрова.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, 1487 мотострелкового полка и 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики" - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В заявлении Белоусова, которое привело МО, сказано, что в результате профессиональных и решительных действий российских военных противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя. Воины 1487 мотострелкового полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей, отметил министр.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, приближая день нашей общей победы. Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме для 1435 мотострелкового полка (штурмового).
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что воины продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России, добавило министерство.
