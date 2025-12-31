Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 31.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР - РИА Новости, 31.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко,... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
димитров
александр захарченко
андрей белоусов
россия
донецкая народная республика
димитров
россия, донецкая народная республика, димитров, александр захарченко, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Димитров, Александр Захарченко, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Димитров в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Димитров в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, 1487 мотострелкового полка и 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны в субботу объявило об освобождении Димитрова.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
30 декабря 2025, 18:29
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, 1487 мотострелкового полка и 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики" - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В заявлении Белоусова, которое привело МО, сказано, что в результате профессиональных и решительных действий российских военных противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя. Воины 1487 мотострелкового полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей, отметил министр.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, приближая день нашей общей победы. Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме для 1435 мотострелкового полка (штурмового).
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что воины продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России, добавило министерство.
Новогоднее поздравление министра обороны России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
30 декабря 2025, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДимитровАлександр ЗахарченкоАндрей Белоусов
 
 
