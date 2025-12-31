https://ria.ru/20251231/saratov-2065878841.html
В аэропорту Саратова задерживаются 11 рейсов
Одиннадцать рейсов задерживают на вылет и прилет в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:05:00+03:00
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
