20:05 31.12.2025 (обновлено: 20:24 31.12.2025)
В аэропорту Саратова задерживаются 11 рейсов
Одиннадцать рейсов задерживают на вылет и прилет в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Одиннадцать рейсов задерживают на вылет и прилет в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
В Росавиации в среду сообщили, что в саратовском аэропорту "Гагарин" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Из данных онлайн-табло следует, что на вылет задерживают пять рейсов, на прилет - шесть.
"В связи с введением временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Гагарин" задерживается на прилет и вылет несколько рейсов авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ. Авиакомпании вносят коррективы в расписания", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
