На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры
На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры - РИА Новости, 31.12.2025
На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры
Сбой регулировки температуры произошёл на рейсе авиакомпании "ЮТэйр" в полете по маршруту из Сургута в Москву, после приземления самолет проходит дополнительную РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:29:00+03:00
2025-12-31T08:29:00+03:00
2025-12-31T08:29:00+03:00
На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры
На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой в системе регулировки температуры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Сбой регулировки температуры произошёл на рейсе авиакомпании "ЮТэйр" в полете по маршруту из Сургута в Москву, после приземления самолет проходит дополнительную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщали, что на рейсе, приземлившемся вечером во вторник в аэропорту Внуково, весь полёт в салоне была температура около нуля градусов, пассажирам пришлось укрываться куртками, чтобы не замерзнуть.
"На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку", - рассказали в авиакомпании.