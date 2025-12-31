На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Сбой регулировки температуры произошёл на рейсе авиакомпании "ЮТэйр" в полете по маршруту из Сургута в Москву, после приземления самолет проходит дополнительную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее СМИ сообщали, что на рейсе, приземлившемся вечером во вторник в аэропорту Внуково, весь полёт в салоне была температура около нуля градусов, пассажирам пришлось укрываться куртками, чтобы не замерзнуть.