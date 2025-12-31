Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
08:29 31.12.2025
На рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры
Сбой регулировки температуры произошёл на рейсе авиакомпании "ЮТэйр" в полете по маршруту из Сургута в Москву, после приземления самолет проходит дополнительную РИА Новости, 31.12.2025
сургут, москва, ютэйр, происшествия
Сургут, Москва, ЮТэйр, Происшествия
Самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Сбой регулировки температуры произошёл на рейсе авиакомпании "ЮТэйр" в полете по маршруту из Сургута в Москву, после приземления самолет проходит дополнительную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщали, что на рейсе, приземлившемся вечером во вторник в аэропорту Внуково, весь полёт в салоне была температура около нуля градусов, пассажирам пришлось укрываться куртками, чтобы не замерзнуть.
"На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку", - рассказали в авиакомпании.
СургутМоскваЮТэйрПроисшествия
 
 
